Rouen. Épisode de verglas : la Seine-Maritime bloquée

Le verglas a surpris les automobilistes de Seine-Maritime jeudi 1er mars 2018 à partir de 18h30. Les pompiers sont intervenus à 160 reprises pour des accidents de circulation et des chutes de la rue. Le bilan est lourd. Un jeune homme de 27 ans est décédé. Il a dû être désincarcéré de sa voiture après une sortie de route à Auppegard. Il est mort lors de son trajet à l'hôpital. Un autre automobiliste est en urgence absolue après avoir percuté un poteau électrique à Bois-Himont. 27 autres personnes ont été blessées gravement jeudi 1er mars dans la soirée à cause de cet épisode de verglas. 110 pompiers ont été mobilisés.

Des axes fermés

La circulation a été difficile jeudi soir. Des accidents ont obligé les secours à fermer l'autoroute A28 à hauteur d'Esclavelles et l'autoroute A29 entre les sorties Fécamp et Yerville. Le pont de Brotonne a également été fermé pour permettre son traitement.

Circulation chaotique vendredi 2 mars

Vendredi 2 mars 2018 au petit matin, les grands axes de Seine-Maritime étaient praticables. Ils ont été salés dans la nuit. Sur le réseau secondaire, la situation est bien plus délicate. Certaines petites routes ressemblent à des patinoires. Les pompiers recommandent à la population de ne pas utiliser leur voiture dans la matinée. Un nouvel épisode de pluie verglaçante est attendu entre 8h et 10h vendredi 2 mars.

De nombreux points de blocage

Vendredi 2 mars à 8h, de nombreux axes sont bloqués. La circulation est signalée par les auditeurs de Tendance Ouest comme très difficile entre Fécamp et Toussaint avec un poids-lourd en travers de la route, entre Bréauté et Goderville avec des voitures dans le fossé, entre Yerville et Tôtes, entre Saint-Romain-de-Colbosc et Etainhus avec un accident, entre Ocqueville et Cany-Barville avec un accident et des voitures bloquées, entre les Petites-Dalles et les Grandes-Dalles ou encore sur le D6105 à hauteur de Bolbec. La liste est évidemment loin d'être exhaustive. Au Havre, les transports en commun Lia sont perturbés.

