Cléon. En 2018, Renault prévoit plus de 200 embauches pour son usine de Cléon

Renault Cléon (Seine-Maritime) n'en finit plus de grandir ! Notamment portée par le développement des voitures électriques du groupe, l'usine de l'agglomération de Rouen devrait voir ses effectifs grossir avant la fin de l'année. Le jeudi 1er mars 2018, Paul Carvalho, le directeur du site, a confirmé l'embauche à venir de 200 personnes en CDI, de 30 autres en CDD et plus d'une centaine d'apprentis.

Féminiser les équipes

À Cléon, quelque 1400 collaborateurs sur les 5300 que compte l'usine sont des intérimaires. C'est dans ce vivier que Paul Carvalho, le directeur du site, veut puiser en priorité : "Ils connaissent déjà les lieux et ils ont démontré leur volonté et leur efficience depuis quelques mois, mais nous allons aussi recruter des gens de l'extérieur."

• À lire aussi : Renault mise sur l'usine de Cléon près de Rouen pour ses moteurs électriques



Parmi ces embauches, Renault Cléon se donne également l'objectif de féminiser un petit peu plus ses équipes. "Il y a deux ans, nous étions à 7% de femmes, rappelle Paul Carvalho. Aujourd'hui nous en sommes à 14%, mais nous avons l'objectif de monter à 25%. C'est anormal que nous ayons si peu de mixité dans notre société actuelle."

Du côté des postes à pourvoir, le constructeur automobile vise surtout "des opérateurs et quelques techniciens de maintenance" dans des domaines variés, comme dans la fonderie aluminium, dans l'outillage ou dans l'assemblage des moteurs. Les candidats peuvent consulter les offres et y répondre sur le portail dédié du groupe Renault.

A LIRE AUSSI.

A Flins, l'usine historique de Renault passe à l'heure japonaise

Normandie : Francois Hollande en visite à l'usine Renault de Cléon