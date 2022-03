Cléon. Des embauches à Renault Cléon grâce au développement de l'électrique

La marque automobile Renault a annoncé jeudi 14 juin 2018 l'accélération des investissements pour le développement et la production de la voiture électrique. Un milliard d'euros vont être investis. "C'est un investissement qui s'ajoute aux 450 millions d'euros d'investissement apportés depuis 2015 pour préparer le futur", précise Paul Carvalho, directeur de l'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime). Et le directeur en sait quelque chose puisque c'est son usine qui bénéficie d'une partie de ces investissements.

Une grande partie concerne les voitures électriques : "Pour le site de Cléon, il s'agit du triplement de la capacité du moteur électrique actuel, assemblé sur la Zoé, le Kangoo et la Smart, explique Paul Carvalho. C'est aussi l'affectation d'un nouveau moteur électrique alliance et l'affectation de pièces et de composants pour une nouvelle boîte de vitesses très innovante. Mais également la préparation et la mise en œuvre de nouvelles capacités d'usinage pour des moteurs essence et pour des moteurs diesel."

Paul Carvalho, directeur de l'usine Renault Cléon. - Rayan Ancquetil

5 000 embauches dans les usines Renault

Qui dit investissement dit recrutement. Renault a annoncé l'embauche de 5000 personnes dans ses usines d'ici 2020. Des embauches dont devrait bénéficier l'usine de Cléon.

Depuis 2015, ce sont déjà 900 personnes qui ont été embauchées dans l'usine seinomarine. "Notre objectif, c'est de continuer à pouvoir recruter pour répondre à cette évolution et à la demande commerciale", rapporte Paul Carvalho. Au total, 5 500 salariés y travaillent.

Profils variés

Plusieurs profils vont être recherchés, "au départ, ce sont des opérateurs mais d'ailleurs pas d'inquiétude, monter ou usiner des moteurs électriques, ce n'est pas tellement différent de ce qu'on fait dans le moteur thermique, détaille le directeur de l'usine. Nous recherchons donc des bac et des bac pro pour conduire ces installations. Nous allons aussi rechercher des personnels qui vont être capables de faire des analyses produits et machines plus poussées qu'aujourd'hui donc on va recruter des bac technologiques, des BTS mais aussi des ingénieurs pour accompagner les installations et les faire tourner."

40 % de la production de l'usine sera consacrée à l'électrique

À terme, 240 000 moteurs électriques Renault seront fabriqués à Cléon. "Si on continue ensuite avec l'affectation de nouveaux moteurs et que la demande reste toujours au même niveau, on va commencer à parler de 500 - 600 000 moteurs électriques produits. Ça représentera pratiquement 40 % de notre production actuelle."

Voir la voiture électrique devenir la norme dans la rue n'est pas encore pour tout de suite mais progresse rappelle le directeur de Renault Cléon : "Avec les partenaires et les fournisseurs, nous avons créé depuis pratiquement deux ans un groupe de travail qui vise à développer un nouvel écosystème autour du véhicule propre. Ce changement du thermique à l'électrique, c'est le genre d'évolution qui se fait en dix ans et on en est à deux ans."

La poursuite du développement de l'électrique dépendra "de notre capacité à mettre en place les infrastructures, tout le réseau commercial" mais surtout "des clients et de ce qu'ils souhaitent."