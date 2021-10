Cléon. Cléon : un projet de zone d'activité en face de l'usine Renault

Le dossier était déjà d'actualité quand Alain Ovide était le maire de la ville, de 1995 à 2016. Maintenant qu'il a pris du recul, dans un rôle d'adjoint, la zone d'activité des Coutures reste un sujet de discussion à Cléon (Seine-Maritime). L'idée ? Implanter de nouvelles entreprises en face de l'usine Renault, le moteur économique de la commune, juste de l'autre côté de la RD7. Une zone de près de 60 hectares qui est actuellement à l'état de friche, partiellement boisée et seulement traversée par une voie ferrée.

Offrir des possibilités à proximité de Renault

"Dans un premier temps, on parle d'une portion d'environ 13 ou 14 hectares, ce qui correspond à une quinzaine de parcelles", précise Alain Ovide, qui est également élu à la Métropole en charge du développement économique. "Nous avons un pôle industriel exceptionnel avec l'usine Renault, il faut tout faire pour lui offrir des possibilités à proximité, comme l'implantation de sous-traitants ou d'industries de produits nécessaires à l'usine", poursuit l'élu. Si ce n'est pas son seul but, la ZAC des Coutures a donc été pensée pour choyer l'un des plus gros employeurs de l'agglomération rouennaise.

Au point de négliger l'environnement ? Oui, assurent certains opposants au projet, qui y voient une attaque envers une zone naturelle et un décalage avec la Cop 21 locale et les discours de la Métropole. Alain Ovide, lui, préfère voir plus loin : "Le développement durable repose sur trois piliers : l'environnement, le social et l'économie. Sur les deux derniers, nous y gagnons ! Pour l'environnement, effectivement nous allons défricher quelques hectares. La réglementation nous impose de compenser, et ce processus sera rigoureusement respecté. Pour chaque hectare défriché, 1,5 hectare sera reconquis dans les cinq ans."

Pour l'ancien maire, le pari est donc gagnant… sur le long terme. Une fois les derniers détails administratifs réglés, les travaux pourraient débuter avant la fin de l'année, pour des premières implantations d'entreprises en 2020.