Rouen. Bouchons 276 : les joueurs du Rouen Normandie Rugby mettent la main à la pâte

Des bouchons qui volent dans tous le sens, des cris de guerre qui résonnent et des grands costauds qui font la chaine pour retourner les sacs pleins. Mercredi 28 février 2018, les bénévoles de l'association Bouchons 276 ont reçu un soutien de poids pour charger leur quatrième camion depuis le début de l'année. En voisin, Richard Hill est venu avec une dizaine de ses joueurs du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) dans les locaux rouennais de l'association.

"Ils tournent tout en compétition, souligne le coach anglais, hilare, devant ses joueurs en train de se passer les sacs. Ils sont censés être en jour de repos, mais ils ont décidé de battre le record du chargement le plus rapide de la benne." Des actions de ce genre, les joueurs ont l'habitude d'en mener sur leur temps de repos. "La semaine dernière, par exemple, nous sommes allés à la prison du Havre pour faire un entraînement avec les détenus", ajoute Richard Hill.

Participer pour s'intégrer dans la communauté

Lui-même installé à Rouen depuis 2013, l'ancien demi de mêlée du XV de la Rose sait que ces actions sont indispensables pour s'intégrer dans une région. "Quand je recrute un joueur, j'explique au début qu'il doit apprendre la langue et s'impliquer dans la communauté. Pour un, deux ou trois ans, il faut être un vrai normand et aider dans tous les projets en Normandie." Et ce ne sont pas les membres de l'association qui vont le contredire. "Le record d'avant était d'une heure et demie, mais avec eux on a mis une heure et quart pour charger 13,1 tonnes", souligne Dab Delaporte, le président de Bouchons 276. Avec ce record battu, les rugbymen ont parfaitement rempli leur mission.

