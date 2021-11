Rouen. Fédérale 1 : le Rouen Normandie Rugby démarre pied au plancher

Clamer haut et fort ses ambitions, c'est bien. Mais les assumer sur le terrain, c'est encore mieux ! De retour sur les terrains de Fédérale 1 le dimanche 2 septembre 2018, le Rouen Normandie Rugby a fait honneur à son objectif de montée en Pro D2. Sur la pelouse d'Arcachon, les Rouennais ont frappé les premiers par un essai de Gabin Villiere et menaient au score à la mi-temps (12-6).

Rouen déjà seul en tête

Après la pause, ce sont les Lions qui ont continué leur marche en avant, notamment avec un essai de Kevin Milhorat. Au coup de sifflet final, les Normands se sont largement imposés (40-16) et ont idéalement lancé leur saison. "Nous avons commencé la saison très fort, on a encore des choses à faire, on peut encore s'améliorer mais il faut rester en haut du classement de la poule", appréciait Richard Hill, le coach du Rouen Normandie Rugby, à l'issue du match.

Grâce à ce succès et à ce score fleuve, les Lions prennent déjà seuls la tête de leur poule de Fédérale 1, grâce à un point de bonus offensif, devant Trélissac et Bergerac. À eux maintenant de confirmer ce bon départ, dès le dimanche 9 septembre 2018, pour leur premier match à domicile de la saison, contre Niort.