Rouen. Début de saison réussi pour le Rouen Normandie Rugby

La différence entre les poules classiques et la poule Élite de Fédérale 1 ne s'est pas vue. Après une assez courte préparation, les hommes de Richard Hill ont repris les bonnes habitudes et pour ce début de saison, la nouvelle équipe de Rouen, composée de deux tiers d'anciens joueurs et de cinq nouvelles recrues, a commencé fort sa saison, à l'image du match face à Aubenas.

L'ouverture du score est pour les Rouennais sur une pénalité puis un premier essai transformé (10-0). Aubenas profite d'une pénalité pour marquer ses premiers points mais, avant la pause, Rouen marque deux autres essais transformés et s'offre un matelas d'avance (24-3).

Démonstration offensive

Au retour des vestiaires, les Rouennais profitent d'une nouvelle pénalité avant qu'Aubenas ne marque et transforme son premier essai de la rencontre (27-10). Avant le coup de sifflet final, les Normands remettent un coup de collier et inscrivent un nouvel essai puis une pénalité pour l'emporter finalement 34 à 10.

Avec cette victoire, les Rouennais prennent les quatre points de la victoire et le point de bonus offensif, pour se placer directement en tête du classement. "C'est un point important pour la philosophie de l'équipe", expliquait Richard Hill à ses joueurs. Le prochain rendez-vous pour le Rouen Normandie Rugby est prévu pour le 17 septembre avec un déplacement à Aix-en-Provence, qui a perdu son premier match face à Bourgoin-Jallieu.

