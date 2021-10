Caen. Au lycée Lemonnier à Caen, l'agriculture s'apprend en conditions réelles

Situé en plein cœur de Caen (Calvados), le lycée agricole de l'institut Lemonnier abrite de nombreuses infrastructures à destination des étudiants, sur une surface de 7 hectares. Accueillant des élèves de la 4e au BTS, l'établissement met en avant une vision pédagogique spécifique qui privilégie la pratique.

Mise en conditions réelles de travail

Pour ce faire, le lycée s'est doté d'un nouvel atelier maçonnerie et menuiserie couverte, d'une zone de compostage et d'un laboratoire perfectionné. L'animalerie a également été modernisée. "Ces espaces sont indispensables pour former au mieux les jeunes, leur donner envie de se former, les motiver à venir à l'école tous les jours et leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences", confie Béatrice Aubrée, chef d'établissement du lycée agricole. À ces infrastructures s'ajoute une serre pédagogique de 1 500 m2, dotée d'un vrai point de vente. "On a beaucoup de pratique ici, c'est ça que j'aime. On est laissés en semi-autonomie à l'animalerie par exemple", explique Mary-Morgane, en première année de bac professionnel technicien-conseil-vente en produits de jardins.

Le lycée agricole met particulièrement l'accent sur l'apprentissage par le biais d'espaces pédagogiques similaires aux conditions de travail réelles. "Le magasin a tout d'une boutique classique. Ici, ils peuvent faire tout ce qu'on ne peut pas forcément les laisser faire en stage et apprendre davantage de jour en jour, grâce à la pratique", explique François Saunere, enseignant.

L'orientation au lycée agricole est possible dès la 4e. Plusieurs formations sont ensuite proposées : CAP jardinier-paysagiste, Bac pro aménagements paysagers, Bac pro laboratoire contrôle qualité, Bac pro vente et conseil en produits de jardin ainsi qu'un BTS technico-commercial en produits alimentaires et boissons. Le lycée agricole organise des portes ouvertes les samedis 17 mars et 14 avril 2018.

A LIRE AUSSI.

Six jeunes de Normandie aux championnats du monde des métiers

La viande en accusation: et pourtant la filière se décarcasse

Réforme du bac: à mi-parcours de la concertation, des pistes se dessinent