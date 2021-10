Saint-Lô. Manche : un parc végétalisé et d'activités physiques à l'hôpital

C'est une forme de jardin thérapeutique que l'hôpital Mémorial France États-Unis de Saint-Lô est en train de mettre en œuvre sur un terrain de 2 ha ! Un espace d'activités de plein air intergénérationnel, afin de favoriser la pratique d'activités physiques et de plein air. Le lieu se veut avant tout convivial, avec des jeux pour enfants, des animaux, et un espace végétalisé. Écoutez Éric Vernier, directeur technique et logistique, en charge de la transition écologique de l'hôpital :

Eric Vernier

Les espaces paysagers ont été confiés aux lycéens en 1er année de bac pro aménagement paysager du campus natures et métiers de Coutances. Le travail a débuté en octobre dernier, avec une réflexion sur les plans de cet aménagement et sa concrétisation sur place. Écoutez Sandrine Mouillard, enseignante en sciences et techniques des aménagements paysagers :

Sandrine Mouillard

Un chantier très concret pour Maxence et Hugo, 16 ans, qui ont eu la chance de participer à l'aventure. Écoutez leur témoignage :

Maxence et Hugo

Les dernières plantations de végétation sont en cours, avant l'installation du mobilier et des jeux pour enfants. Tout devrait être prêt pour le mois de septembre 2019.

Coût réel du projet : 100 000 euros, mais une opération blanche pour l'hôpital qui bénéficie de fonds européens, privés et de la fondation des hôpitaux de France.

