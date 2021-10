Fécamp. Réforme de la SNCF : Édouard Philippe épargne les "petites lignes"

Lundi 26 février 2018, Édouard Philippe, le premier ministre, s'est voulu rassurant après la publication du rapport Spinetta 10 jours plutôt concernant la réforme de la SNCF. Le gouvernement ne supprimera pas les petites lignes ferroviaires coûteuses contrairement à ce que préconisait le rapport Spinetta. Le rapport visait notamment la ligne Fécamp-Bréauté en Seine-Maritime.

Fécamp-Bréauté : une rénovation à 20 millions d'euros

Cette ligne a entièrement été refaite entre octobre 2014 et décembre 2016. Un investissement de 20 millions d'euros, financé par la région Normandie et l'agglomération de Fécamp. Pour Franck Poilvert, le président de l'association Fer en Caux (qui avait œuvré pour la rénovation de la ligne Fécamp-Bréauté), la rentabilité d'une telle ligne n'est pas le plus important. Le rail permet selon lui de "désenclaver Fécamp", écoutez-le :

La ligne SNCF Fécamp-Bréauté n'est pas menacée. Impossible de lire le son.

Le gouvernement ne renonce pas à réformer la SNCF

Si Édouard Philippe n'a pas voulu se mettre à dos les usagers et les élus locaux, il ne renonce pas pour autant à réformer la SNCF. Le premier ministre va lancer dans la semaine une concertation sur le statut de cheminot, sur l'organisation de la SNCF et sur l'ouverture à la concurrence. En cas de blocage, il n'exclut pas le recourt aux ordonnances.

A LIRE AUSSI.

SNCF: Pepy minimise le risque de grève et dément toute privatisation

Le gouvernement engage sa réforme du rail

SNCF: le gouvernement veut la fin du statut de cheminot, pas des petites lignes

Ce qui ne tourne pas rond à la SNCF

Le gouvernement s'attelle à la réforme ultra sensible de la SNCF