Swing. Festival : ça va swinguer à Houlgate !

Ça va encore swinguer avec Rock'n go et pour cause : l'association fête son dixième anniversaire du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018. Pour le célébrer comme il se doit, elle donne rendez-vous aux amoureux de la danse au Centre Sportif Normand d'Houlgate (Calvados) pour un festival pas comme les autres.

Découvrir des danses swing !

Que vous soyez danseurs aguerris ou simplement passionnés, ce festival s'adresse à tous. Au menu, le choix est laissé entre trois danses : Lindy Hop, Balboa et Blues. Les cours seront animés par une équipe de professeurs de renommée internationale dont le talent n'est plus à démontrer. Quatre niveaux sont proposés, dont un pou les débutants.

La soirée d'ouverture sera assurée par les swing shouters, ce quintet bourré d'énergie et qui, à coup sûr, mettra le feu au dancefloor. La soirée du lendemain tiendra aussi ses promesses avec l'orchestre Panama Swing et son répertoire d'arrangements musicaux au son du swing. Enfin le festival s'achèvera par un apéritif dînatoire et une soirée de fin de stage. Bref, trois jours de folie au rythme endiablé du swing !

Pratique. Du vendredi 2 au dimanche 4 mars au Centre Sportif Normand. Tarifs de 18 à 55€. Infos au 06 62 05 79 25.

