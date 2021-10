Briouze. Art Sonic 2018 : ça y est, la programmation est complète !

Il manquait huit noms. Les organisateurs d'Art Sonic ont levé le voile vendredi 23 février 2018 de la prochaine édition.

Après Mat Bastard et Ko Ko Mo, mais aussi Damso, Pleymo, Vitalic ODC Live, Rilès, The Blaze et Panda Dub - Circle Live se produiront donc aussi à Briouze (Orne), vendredi 20 et samedi 21 juillet 2018 :

Feu ! Chatterton

Cette figure de proue de la nouvelle chanson française livrera son tout nouvel album, L'oiseleur, "ode au temps béni de l'amour perdu". Sortie prévue le 9 mars.

Therapie TAXI

Surgi sur la scène pop francophone avec quelques singles dérangés et dérangeants, Thérapie TAXI bouscule la chanson française acoustique en lorgnant du côté de l'electro et de rythmes punk rock.

Kaviar Special

Ils sont hargneux, désinvoltes et… Bretons ! Originaires de Rennes, les Kaviar Special oscillent entre la power pop et le garage californien.

Lysistrata

"Une énergie jouissive et une technique musicale assez hors du commun pour leur jeune âge." Lysistrata est un trio qui décoiffe.

Two Many T's

Leur premier album "South City" est sans doute l'album hip-hop le plus frais à avoir traversé la Manche depuis très longtemps. Les Britanniques de Too Many T's seront de la partie.

Vandal

Vandal combine toutes ses influences afin de créer son propre style, au son résolument frais et moderne.

Albatross

Subtil mélange de punk, rock alternatif et de post-rock, Albatross s'est produit l'an dernier lors de la soirée Carte Blanche d'Art Sonic à La Luciole à Alençon (Orne). Époustouflant !

• Lire aussi. Festivals Awards 2017 : Art Sonic élu dans la catégorie Meilleur petit festival



Comme tous les ans, le jeune public n'est pas oublié de la programmation d'Art Sonic avec cette année sur scène Olifan. Un spectacle gratuit à vivre en famille, à partir de 3 ans.

Vendredi 20 juillet : Damso, Pleymo, The Blaze, Feu! Chatterton, Two Many T's, KO KO MO, Vandal, Thé VanilleSamedi 21 juillet : Rilès, Vitalic ODC Live, Panda Dub Circle, Live, Lorenzo, Mat Bastard, Therapie TAXI, Kaviar Special, Lysistrata, Albatross, Olifan (Kid Sonic) Infos et billetterie sur festival-artsonic.com

