Mat Bastard et Ko Ko Mo rejoignent l'affiche du festival Art Sonic à Briouze

Deux nouveaux noms dévoilés pour le festival Art Sonic à Briouze dans l'Orne les 20 et 21 juillet prochain, Mat Bastard et Ko Ko Mo.

Bastard et Ko Ko Mo

Sont désormais à l'affiche, Mat Bastard, l'ex leader du groupe Skip The Use, une bête de scène qui brasse les influences du punk hardcore au hip-hop avec des textes engagés, on avait pu s'en rendre compte en juin dernier sur la scène du Tendance Live à Granville.

KO KO MO rejoint également l'affiche d'Art Sonic, un rock'n'roll hypnotique et sauvage, dans la veine de Led Zeppelin, avec une relecture très actuelle des fondamentaux du rock.

Patique :

Le festival Art Sonic à Briouze dans l'Orne les 20 et 21 juillet 2018.

Vendredi 20 juillet :

Damso, Pleymo, The Blaze, KO KO MO

Samedi 21 juillet :

Rilès, Vitalic ODC Live, Panda Dub Circle Live, Mat Bastard

Tarifs :

1 jour : 33 € / 2 jours : 52 €

Camping gratuit, réservé aux porteurs de billets.

La billetterie est disponible dans tous les points de vente habituels.

Infos et billetterie sur festival-artsonic.com

Points de vente locaux (sans frais de location) G20 Briouze, Offices de Tourisme de Flers et de La Ferté-Macé.

Réseaux nationaux :

- Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant - fnac.com et sur l'appli

La Billetterie

- E.Leclerc, Auchan, Cora, Cultura - ticketmaster.fr

- Digitick.com

