Sotteville-lès-Rouen. Sotteville-lès-Rouen inaugure son 25e défibrillateur

Un nouveau défibrillateur a été officiellement dévoilé sur la place place Voltaire de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) par sa maire, Luce Pane, mardi 13 février 2018. Accroché au panneau d'information lumineux, il est le troisième de la municipalité accessible en libre-service. Les deux autres se situent sur la place de l'hôtel de ville et à l'extérieur de la salle de sports Ferdinand Buisson. En tout, 25 défibrillateurs sont disponibles dans cette ville de moins de 29 000 habitants, à proximité des équipements culturels et sportifs ainsi que dans les deux voitures de la police municipale.

Deux vies sauvées

À ces installations de plus en plus nombreuses s'ajoute l'organisation de stages pour apprendre les gestes de premiers secours et l'utilisation de l'appareil. "Statistiquement, nous savons que nous aurons à nous en servir", indique Luce Pane. À ce jour, les défibrillateurs sottevillais ont permis de sauver deux personnes.

