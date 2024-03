Sotteville-lès-Rouen. En plein conseil municipal, Luce Pane annonce sa démission du poste de maire

L'annonce est tombée jeudi 14 mars. La maire de Sotteville-lès-Rouen, Luce Pane, a annoncé lors du conseil municipal qu'elle quittait ses fonctions de maires.

"Je vais adresser à Monsieur le préfet ma lettre de démission en tant que maire"

"Depuis 10 ans, j'ai l'honneur et le bonheur d'animer avec une belle équipe, notre chère ville de Sotteville-lès-Rouen, confie-t-elle. Je vais adresser à Monsieur le préfet ma lettre de démission en tant que maire." Elle souhaite notamment "transmettre le flambeau à la génération suivante. Je sais que notre premier adjoint Alexis Ragache sera un très bon candidat pour continuer à servir notre ville", annonce-t-elle.

Trente-cinq ans d'engagement pour Sotteville-lès-Rouen

Luce Pane, éducatrice spécialisée, s'est très tôt investie dans le mouvement associatif et l'éducation populaire. Elue maire de Sotteville pour la première fois en 2014, puis en 2020, elle a exercé son premier mandat municipal en 1989, à Sotteville. Elue députée en 2012, elle a également été vice-présidente du Département de la Seine-Maritime en charge de l'habitat, du logement et de la politique de la Ville (1998-2014) et première vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en 2019.

Luce Pane restera conseillère municipale à Sotteville-lès-Rouen et vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de l'énergie, de la sobriété énergétique et des déchets. A la suite de sa démission, un conseil municipal extraordinaire est prévu le samedi 23 mars 2024 à 10h30, afin d'élire le nouveau maire.