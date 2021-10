Saint-Vaast-la-Hougue. Un coup de jeune pour les bâtiments de l'île de Tatihou

Le vote du projet avait suscité des inquiétudes chez les commerçants du Val de Saire et des défenseurs du patrimoine. Le Conseil départemental de la Manche prévoit un vaste plan pour redynamiser ce territoire touristique, et plus particulièrement l'île de Tatihou et le port de Saint-Vaast-la-Hougue. "Il s'agit d'une zone classée Natura 2000, les bâtiments sont soumis à l'architecte des Bâtiments de France..." rappelait Marc Lefèvre, président du département, jeudi 15 février 2018 lors d'une visite sur l'île. "Il s'agit d'un hébergement plutôt insolite, qui ne fera pas concurrence à l'hôtellerie classique" affirme-t-il.

• Quel hébergement ?



Aujourd'hui, l'île compte 35 chambres pour une soixantaine de lits, qui accueillent aussi bien les scolaires que les particuliers. "Le confort est modeste : les équipements ont 25 ans, certaines chambres sont très dégradées", constate Laurence Loyer-Camebourg, directrice de la culture au département. Le projet prévoit d'étendre l'hébergement à maximum 99 lits. Surtout, un opérateur privé gèrera la partie réservée aux particuliers, avec une offre de restauration. Le projet a été pensé pour être à l'équilibre au bout de trois ans, avec une rentabilité à cinq ans.

Après 25 ans d'activité, certaines chambres sont dégradées. - Célia Caradec

• Et les scolaires ?



Dans un premier temps, l'idée de bungalows démontables avait été évoquée pour héberger les scolaires. "C'est une hypothèse, mais nous aimerions plutôt transférer certains services sur le continent pour dégager des espaces en dur", indique Marc Lefèvre. Une nouvelle salle d'activité va être créée et une cantine réservée aux écoles également.

Catherine Bruneau-Rhyn, élue en charge de la culture, Marc Lefèvre, président du Département, et Laurence Loyer-Camebourg, dans l'unique salle d'activités qui existe aujourd'hui. - Célia Caradec

• Musée et Traversées



De nouvelles thématiques devraient faire leur apparition au sein du musée maritime de Tatihou. Il accueillera des informations sur le site néandertalien du Rozel, le mur de l'Atlantique, les tours classées à l'Unesco ou encore les îles Saint-Marcouf. Par ailleurs, les Traversées de Tatihou sont maintenues pendant la durée des travaux.

La tour Vauban est classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 10 ans. - Célia Caradec

•

Un comptoir à Saint-Vaast

L'office de tourisme, l'espace de vente des billets de bateau, l'école de voile, l'administration du musée... Autant des services qui seront regroupés sur la marina de Saint-Vaast-la-Hougue. "Une réflexion est également menée sur les liaisons maritimes vers l'île", note Jean Lepetit, maire.

• Le calendrier



Les travaux débuteront d'ici la fin de l'année dans la caserne 7, près de la tour Vauban, qui accueillera des chambres et des studios. Le calendrier prévoit une ouverture de tous les espaces rénovés en 2020. Le musée maritime et l'île restent accessibles. Le coût du projet est estimé à 3,7 millions d'euros.

A LIRE AUSSI.

Musée de Tatihou : les peintures sérieusement touchées, l'inventaire des dégâts en cours

Sur l'île de Tatihou, la réserve du musée touchée par un incendie

Incendie sur Tatihou : "C'était bien enfumé, avec une forte odeur de bois brûlé"

Un tracteur s'enlise près de l'île Tatihou : deux personnes et 15 brebis sauvées