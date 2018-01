Un projet hôtelier sur l'île de Tatihou dans la Manche

D'ici 2020, l'hébergement de l'île de Tatihou, au large de Saint-Vaast-la-Hougue, devrait évoluer, passant de 64 à 99 lits. Le conseil départemental de la Manche veut y créer un "hébergement confort" et un service de restauration pour les touristes.

L'hébergement de l'île de Tatihou, au large de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), va évoluer. Situé dans le jardin d'acclimatation, il compte aujourd'hui 64 places, réparties dans 35 chambres. Elles peuvent être louées par des groupes ou des particuliers.

Particuliers et scolaires, chacun son espace

Le conseil départemental de la Manche, qui gère le site, souhaite étendre la capacité d'hébergement de 64 à 99 lits, en "relevant la qualité de l'offre". Concrètement, 37 chambres seront disponibles à l'emplacement actuel, mais aussi des hébergements de type duplex et studio, dans l'ancienne caserne adossée à la tour Vauban.

Par ailleurs, seize bungalows démontables, comprenant au total 60 lits, pourront être rajoutés, d'avril à septembre, pour accueillir jusqu'à deux classes de scolaires simultanément. Elles bénéficieront aussi d'une salle d'activités.

3,6 millions d'euros

Cet "hébergement confort" sera complété d'un service de restauration. Ils verront le jour grâce à un partenariat public-privé. L'opérateur sera choisi en mars 2018, pour un site ouvert au public en 2020. Le coût des travaux est estimé à 3,6 millions d'euros.

Cette évolution s'accompagne aussi de thématiques supplémentaires au sein du musée maritime (sur les fouilles du Rozel, la bioluminescence et le Mur de l'Atlantique dont des vestiges persistent sur l'île).

"Un comptoir culturel et touristique"

Sur le continent aussi, des nouveautés sont imaginées. Ainsi, des espaces du port de Saint-Vaast-la-Hougue, aujourd'hui dévolus aux activités maritimes, pourraient être redéfinis, pour faire de la commune et du Val de Saire un "comptoir culturel et touristique dédié à la mer". C'est le cas notamment du point accueil de l'île Tatihou, de la capitainerie, l'école de voile et du point d'information touristique.

Enfin, des aménagements devraient être réalisés, le long des quais Vauban et Tourville pour faciliter les cheminements des touristes, sans impacter l'exploitation du port. Des études sur les dessertes maritimes vers Tatihou et les déplacements des visiteurs vont ainsi être lancées.

