Caen. Près de Caen, la discussion au cœur d'un repas en amoureux

Si vous ressentez le besoin de vous retrouver en amoureux le temps d'une soirée, le repas organisé par la pastorale des familles est peut-être la solution. Plusieurs associations et mouvements du diocèse proposent une "Saint Valentin autrement" à Saint-Contest (Calvados).

Cet événement est un mouvement national et c'est la quatrième année qu'une soirée est organisée dans le département. Durant le repas, des animations sont proposées autour de la communication et de l'échange dans le couple car pour Pierre Laurent, l'un des organisateurs, "une bonne communication est un gage de bonheur et de longévité du couple".

"On a pu discuter sereinement de sujets qui sont généralement abordés lors de moments de frictions"

Le but de cette soirée est de redonner une place à la discussion dans le couple. Une place souvent réduite explique Pierre Laurent :

Pierre Laurent, l'un des organisateurs, explique l'importance de la communication dans le couple Impossible de lire le son.

Hélène Lizée et son mari y ont participé l'an dernier. "C'était pour nous l'occasion de se retrouver tous les deux, raconte-t-elle. On a pu discuter sereinement de sujets qui sont généralement abordés lors de moments de frictions."

Une trentaine de couples attendus

Une quinzaine de personnes organisent cet événement. Ils attendent, comme les années précédentes, une trentaine de couples.

Pierre Laurent précise que tout le monde est invité, croyants ou non. Une icône sera tout de même le symbole de la soirée et un passage biblique sera lu, "mais il n'y a aucune obligation à y participer" précise l'organisateur.

Face à l'engouement l'an dernier, les organisateurs ont été obligés de refuser des inscriptions.

Pratique. La soirée aura lieu le vendredi 23 février, à 19 h 30, au restaurant L'Essentiel, 5 rue Andreï Sakharov à Saint-Contest. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 19 février, par mail au sva.pastofamille14@gmail.com ou au 02 31 93 23 25. Prix : entre 40 et 50 euros par couple, en fonction des moyens.