Déville-lès-Rouen. Une nouvelle piscine va voir le jour à Déville-lès-Rouen

C'était le moment ou jamais. Pour Dominique Gambier, le maire de Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime), le contexte actuel est favorable pour obtenir les subventions nécessaires à la construction d'une nouvelle piscine. "L'actuelle date des années 70 et aurait besoin de rénovations trop lourdes. Avec le Département, la Métropole et la Région, on arrive presque à 80% de financement."

Trois bassins pour apprendre à nager

L'emplacement de ce futur équipement est déjà tout trouvé puisque l'ancien terrain de camping, en plein centre-ville, reste utilisable. La piscine, elle, devrait proposer trois bassins : un grand bassin de nage avec quatre lignes d'eau, un bassin d'apprentissage et une pataugeoire. "Le but est que les familles et les scolaires puissent venir apprendre à nager", précise Dominique Gambier.

Le concours vient d'être lancé et les architectes devraient être choisis au mois de juin. Mais le budget prévisionnel est déjà fixé à près de 7 millions d'euros. Pour voir les premiers utilisateurs dans l'eau, "je pense que fin 2020 ça pourrait être fait", conclut le maire.

