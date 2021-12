Déville-lès-Rouen. Déville-lès-Rouen : le vent emporte une partie du toit, l'école s'organise

Les couvreurs qui se sont mis à l'œuvre quelques heures seulement après le passage de la tempête n'ont pu que constater les dégâts. Dans l'après-midi du dimanche 10 mars 2019, les fortes rafales de vent ont soufflé une partie de la toiture de l'un des bâtiments de l'école Léon-Blum de Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). À cause des bourrasques, les pompiers intervenus sur place n'avaient pas pu bâcher la toiture pour éviter l'eau de pluie de rentrer.

Difficile de faire le bilan des dégâts

"C'était notre grande hantise ce matin, de voir si l'eau s'était infiltrée, admet Dominique Gambier, le maire, au lendemain du sinistre. C'est la laine de verre qui a pris l'eau et il y a un peu de casse sur un plafond, mais c'est marginal." L'essentiel des dommages se concentrent donc sur une partie de la toiture et de la charpente. Mais pour le moment, difficile de chiffrer le montant des dégâts et d'imaginer une date de réouverture pour ce bâtiment.

À l'appel de la mairie sur les réseaux sociaux, seulement la moitié des quelque 150 enfants que compte l'école se sont présentés à l'heure de rentrer en classe. Ils ont pu être répartis dans des classes du collège voisin et dans des salles d'une autre aile de l'école. "On a la chance d'avoir une école sur deux ailes et il n'y en a qu'une seule de touchée", explique Dominique Gambier. Dès le mardi 12 mars 2019, tous les enfants seront accueillis mais il reste encore à savoir si l'aile touchée sera déjà rouverte ou s'il faudra reconduire les solutions provisoires.