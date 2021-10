Et si le SM Caen prenait la mauvaise pente ? Pas impossible et l'équipe de Tendance Sports s'est posé la question à l'issue de la défaite concédée face Marseille vendredi soir (1-2). Les Caennais ont-ils un problème physique ? Ont-ils un déficit de confiance, un soucis de maturité ou ont-ils été battus par plus fort ? La réponse est à écouter ci dessous avec les réactions de Franck Dumas, Livio Nabab et Thomas Heurtaux.

Tennis : L'open 14 en question

SM Caen : l'analyse en vidéo

Tendance sports : Les tops/flops et la carte blanche