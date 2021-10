Caen. Au tribunal de Caen: Il harcèle la fille de son ex-petite amie

Mercredi 7 février 2018 Christophe Forte âgé de 42 ans a été jugé pour appels malveillants réitérés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Les faits ont été commis dans l'agglomération du mardi 1er novembre 2016 au mardi 7 février 2017.

Sept appels par jour et de nombreux SMS

Si le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience la victime s'est déplacée pour témoigner "Durant plus de trois mois il m'a appelée jusqu'à sept fois par jour, sans compter ses multiples SMS" Elle ajoute que le plus souvent fort alcoolisé ses propos étaient incohérents "Il voulait prendre des nouvelles de ma mère qui avait coupé les ponts et ne lui répondait pas. Mais ne vivant pas avec elle je ne savais pas quoi lui dire" Lui ayant maintes fois demandé de cesser de l'importuner la jeune femme se résout à porter plainte. Elle sollicite 500 euros de préjudice moral et 96,72 euros pour la perte de sa journée de travail.

Casier judiciaire bien fourni

Le ministère public requiert 5 mois de prison ferme ainsi que la révocation d'un sursis de 3 mois car le casier judiciaire du prévenu est bien fourni (vol en réunion, conduite alcoolisée en récidive, violence en état d'ivresse, dégradation de bien appartenant à autrui, menaces de mort réitérées...)

Christophe Forte écope de 3 mois de prison ferme ainsi que de la révocation d'un sursis de 3 mois. Il totalise donc 6 mois ferme. En outre il lui faudra s'acquitter de 500 euros de préjudice moral, de 96,70 euros de dommages et intérêts et de 500 euros de frais de justice.

