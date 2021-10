Cherbourg. Challenger Cherbourg-La Manche : les wild cards attribuées... ou presque ! 

C'est traditionnellement le premier moment de suspense du Challenger de Cherbourg, l'attribution des Wild-cards, comprenez les invitations à participer, deux sont à offrir par l'organisation, deux autres par la Fédération Française de tennis.

Pour ce qui est de celles attribuées par la FFT, l'affaire et d'ores et déjà entendue puisqu'elles sont officiellement pour Corentin Denolly (20 ans, 400e ATP) et pour Antoine Hoang (22 ans, 260e ATP).

Blancaneaux, meilleur espoir français

Pour ce qui est de celles de l'organisation, il faudra encore patienter toute la journée puisqu'avant le tirage au sort des qualifications ce soir, les dernières informations sont encore floues. Anthony Thiebot nous a éclairé, ce matin : "Une wild card est attribuée, pas l'autre. L'explication est simple, le joueur que nous souhaitons inviter pourrait ne pas en avoir besoin. Ce dernier joue en Hongrie cet après midi et en cas de succès il intégrerait directement le tableau final et laisserait ainsi une place à un potentiel joueur qui aurait du disputer les qualifications".

Dans ces conditions, on sait donc que Geoffrey Blancaneaux (19 ans, 281e ATP) et grand espoir du tennis français sera dans ce tableau final et que la préférence des organisateurs va pour l'instant à Constant Lestienne (25 ans, 332e ATP), ce dernier affrontera Vasek Pospisil (CAN), adversaire de renom, en fin d'après-midi au Challenger de Budapest. En cas de défaite, il obtiendrait cette seconde wild-card cherbourgeoise. En cas de victoire, cette dernière pourrait aller à des joueurs comme Grégoire Barrère (23 ans, 413e ATP) ou Maxime Janvier (21 ans, 304e ATP). Réponse en début de soirée.

A noter que le tirage au sort du tableau final sera effectué ce samedi 10 février, en direct vidéo sur le site tendanceouest.com à partir de 12h.

