Challenger de Cherbourg 2018 : Bourgue, De Schepper, Gombos... et Gilles Simon !

Gilles Simon sera la tête d'affiche du 25e Challenger de tennis La Manche-Cherbourg. Pour cet anniversaire, le tableau comporte aussi d'anciens vainqueurs et, comme à l'accoutumée de jeunes pépites, à l'image de Jaume Munar, protégé de Rafael Nadal.

Les choses sont plutôt bien faites : 25 ans de moyenne d'âge, pour les 22 joueurs sélectionnés dans le tableau final du Challenger de tennis La Manche-Cherbourg, qui célèbre en 2018… sa 25e édition, du 10 au 18 février 2018.

Et pour cet anniversaire, l'équipe d'Alain Thiébot bénéficie d'une tête d'affiche inespérée. Le Français Gilles Simon, ancien n°6 mondial, sera de la partie. "Peu de Challengers peuvent se vanter d'avoir un tel joueur, en forme", souligne Alexandre Sidorenko, le tennisman, désormais ambassadeur du tournoi.

Le tenant du titre

Mathias Bourgue, vainqueur en 2017, sera aussi de la partie. "Il avait envie de défendre son titre. On espère que Cherbourg va lui permettre de se relancer", précise Anthony Thiébot.

Parmi les joueurs au palmarès du Challenger de Cherbourg, on retrouvera aussi le Slovaque Norbert Gombos (vainqueur 2015) et le Français Kenny De Schepper (vainqueur 2014). "Cette année, il a connu des hauts et des bas. Il se prépare pour Cherbourg, il peut aller au bout", analyse Anthony Thiébot.

Gulbis, ancien du top 10

Trois autres tricolores seront sur les courts. Benjamin Bonzi, âgé de 21 ans, qui a passé un tour à Roland Garros en mai dernier, grâce à une wild-card (invitation) inattendue. Calvin Hemery, 22 ans et actuel 152e mondial, "un grand espoir du tennis français". Enfin, Gleb Sakharov, âgé de 29 ans, qui effectue des résultats réguliers en challengers (quart de finale, demi…).

Chez les étrangers, on retiendra le nom du Letton Ernests Gulbis, ancien 10e mondial, demi-finaliste de Roland Garros en 2014 où il était à son plus haut niveau. Il est pour le moment 1er sur la liste d'attente pour entrer sur le tableau.

15 ans après Nadal, Jaume Munar

L'Espagnol Jaume Munar pourrait aussi surprendre. À 21 ans, il est le protégé d'un certain… Rafael Nadal, passé lui-même par le Challenger manchois à l'âge de 17 ans. Le Russe Alexey Vatutin, 168e mondial, revient en Normandie après avoir été demi-finaliste du Future de Bagnoles de l'Orne (Orne) début 2017.

Citons aussi le Suédois Elias Ymer, entraîné par Robin Söderling, l'Allemand Maximilian Marterer, finaliste à Cherbourg l'an dernier, l'Ukrainien Ilya Marchenko ancien du top 50 ou l'Australien John Millman, "l'un des grands favoris".

Le tableau de ce 25e Challenger La Manche-Cherbourg. - ATP

Le tirage au sort en vidéo Le tirage au sort des qualifications, le samedi 10 février 2018, sera à suivre en vidéo sur tendanceouest.com. Tendance Sports en live Dimanche 18 février 2018, après la finale, débrief du tournoi dans l'émission Tendance Sports de Sylvain Letouzé, de 18h à 19h.

A LIRE AUSSI.

Tennis, challenger Cherbourg : Jérémy Chardy, Julien Benneteau ou encore Kenny de Schepper en têtes d'affiches

Challenger Cherbourg-La Manche (TENNIS) : Les français en nombre au rendez-vous des quarts de finale