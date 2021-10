Rouen. Un jeune provoque un commissaire de police lors d'une manifestation à Rouen

Au cours d'une manifestation à Rouen (Seine-Maritime), jeudi 1er février 2018, les services de police encadrent et surveillent les participants. Un commissaire de police est installé au volant de sa voiture et coordonne les opérations. S'étant joint aux manifestants, un jeune homme vient vers le policier et lui fait un doigt d'honneur en ajoutant quelques termes insultants à son encontre.

Repéré par les policiers en faction, interpellé et placé en garde à vue, les autorités s'aperçoivent qu'il est défavorablement connu des services de police, son casier judiciaire faisant déjà état d'une condamnation pour outrages dans des circonstances similaires. Il n'accepte manifestement pas d'avoir été arrêté par nécessité du maintien de l'ordre, se rebelle et gesticule lors de son audition, multipliant ses insultes.

"Je m'en fous, j'en avais envie"

Affichant une attitude goguenarde et un sourire narquois à la barre, il déclare : "Je m'en fous, j'ai fait ça parce que j'en avais envie". Il persiste à adopter un comportement provoquant devant la cour à l'audience du vendredi 2 février 2018, et qui laisse deviner un mépris certain à l'égard de la société et particulièrement à l'encontre des représentants de l'ordre.

Pour le ministère public, "le prévenu adopte une attitude autodestructrice". Sa défense souligne que "l'immaturité du prévenu le dessert", défendant la fougue de l'erreur de jeunesse. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal, après délibération, le condamne à un mois de prison avec sursis.

