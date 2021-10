Caen. Basket (LFB). Aventure terminée entre Stéphanie Talbot et Mondeville

Stéphanie Talbot et Mondeville (Calvados), c'est fini. D'un commun d'accord, la jeune Australienne de 23 ans a disputé son dernier match sous les couleurs rouges et blanches dimanche 4 février 2018 face à Bourges. Difficile de dépasser les 5 points (son scoring face aux Tango) quand on n'est pas bien dans sa tête. "Stéphanie Talbot n'était pas heureuse ici. On attendait beaucoup d'elle au-delà des statistiques. À Mondeville, on est performants pour deux choses : la formation comme Ewl Guennoc ou Djekoundade mais on est aussi un bon accoucheur de talents comme on l'a été pour Badiane. Stéphanie Talbot était entre les deux. Sa personnalité et son tempérament ne lui ont pas permis d'avoir un vrai rôle de leader comme on l'attendait. Elle n'était pas là au bon moment, tout simplement", soupire Romain Lhermitte.

Kristen Mann en remplaçante?

Déjà juste d'un point de vue de l'effectif, Mondeville a désormais besoin d'une joueuse d'expérience pour remplacer l'internationale australienne. Une Australienne pour une Américaine ? Pourquoi pas avec Kristen Mann ? "La priorité est de respecter l'enveloppe budgétaire pour rester dans les clous de celle de Stéphanie, donc cela réduit les champs d'intervention. On est sur plusieurs pistes et en effet, on attend la réponse de Kristen Mann, parmi d'autres...", prévient le technicien mondevillais. Désireux de s'attirer les ferveurs de l'ex-joueuse de La Roche/Yon, le club souhaite avant tout bénéficier d'un effectif au complet d'ici le 18 février prochain contre Montpellier. Affaire à suivre...

