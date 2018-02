Transport: Le Havre nouvelle porte d'entrée vers la Suisse

Une nouvelle navette ferroviaire entre Le Havre (Seine-Maritime) et la Suisse sera mise en place à partir de mars 2018 pour développer l'activité du port havrais. Le marché Suisse représente entre 350 000 à 400 0000 conteneurs par an.

A la mi-mars, une nouvelle navette ferroviaire France-Suisse sera lancée, pour du transport de marchandise. Côté France, les acteurs de cette nouvelle ligne sont : le port de Marseille Fos (Bouches-du-Rhône), HAROPA Port du Havre (Seine-Maritime) et l'opérateur français de transport combiné Naviland Cargo. Arrivée prévue pour la navette: le terminal de Chavornau (près de Lausanne en Suisse).

Pour le port du Havre les enjeux sont considérables. Le marché Suisse est pour l'heure quasi inexistant. Cette liaison devrait permettre de développer un vrai trafic : le potentiel du marché Suisse en conteneurs est estimé entre 350 000 et 400 000 conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds) par an. Le Havre veut clairement concurrencer ses voisins Rotterdam et Amsterdam (Pays-Bas). Écoutez Hervé Cornéde, directeur commercial et marketing d'HAROPA :

La liaison ferroviaire entre le port du Havre et la Suisse effectuera trois rotations par semaine avec une capacité à chaque voyage de 70 conteneurs. Cet axe ferroviaire permet également de réduire le trafic routier. Il est l'équivalent de 12 000 camions par an.

