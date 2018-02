Lycéens et enseignants manifestent contre la réforme du bac à Rouen

Le 01 février 2018 à 16:01 Par : Pierre Durand-Gratian

C'est la première mobilisation nationale contre Parcoursup et la future réforme du bac. Le jeudi 1er février 2018, à Rouen (Seine-Maritime), 630 lycéens, enseignants et parents d'élèves manifestent entre le cours Clemenceau et la Préfecture.