Caen. Inondations : 19 routes fermées dans le Calvados

De sept, le nombre de routes fermées est passé à 19 entre le lundi 22 et le mardi 23 janvier 2018. Selon la préfecture, 34 communes sont touchées par les inondations. Bonneville la Louvet, Honfleur, Lisieux, Pont l'Evêque, la Rivière-Saint-Sauveur et Ver sur Mer sont les secteurs les plus impactés.

Alerte orange pour la journée

À Caen, depuis la prairie, la route de Louvigny reste fermée. Plusieurs axes sont touchés dans la partie nord du Pays d'Auge : les routes départementales 27, 49, 20, 278, 288, 118, 58, 98, 406 et 263. C'est également le cas sur la D76 à Saint-Martin-de-Tallevende au sud de Vire, mais aussi plus à l'est au Mesnil-Villemet. Météo France maintient le département en alerte orange aux inondations pour toute la journée. Le Bessin est également concerné à Subles (D99), Maisons (D100) et Mosles (D97).

Au cours de la journée du lundi 22 janvier, le service départemental d'incendie et de secours du Calvados est intervenu à 114 reprises. 70 sapeurs-pompiers, 22 policiers et 18 gendarmes ont été mobilisés durant toute la journée pour assurer la sécurité des personnes.

