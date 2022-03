Ouistreham. Migrants à Ouistreham : "La plupart du temps, l'hébergement est refusé"

En fonction des semaines, ils sont entre 60 et 100 à arpenter les rues de Ouistreham (Calvados), partagés entre l'ennui engendré par l'attente, et l'espoir de monter clandestinement à bord d'un ferry en direction de l'Angleterre. Touchées par leur situation, près de 700 personnes ont rejoint samedi 20 janvier 2018, le rassemblement organisé par plusieurs associations, sur une place de ce port calvadosien. Lundi 22 janvier 2018, Romain Bail, le maire de la commune était l'invité de Tendance Ouest.

"Éviter tout appel d'air"

"Il n'y avait pas entre 600 et 1 000 personnes, mais plutôt entre 300 et 400 personnes, a-t-il tout d'abord relativisé. Les termes de traque ou de pourchasser les migrants sont aussi exagérés." Le maire de la commune, sur la même ligne que la préfecture quelques jours plus tôt, a rappelé que des places d'hébergement étaient ouvertes, "mais la plupart du temps, l'hébergement est refusé". Il a rappelé sa volonté de ne pas en ouvrir à Ouistreham : "Nous avons pris la décision de ne pas ouvrir de centre d'hébergement pour éviter tout appel d'air." Lors de la manifestation de samedi, de nombreux militants ont rappelé la peur des exilés de se faire expulser s'ils rejoignent les Centres d'accueil et d'orientation administrés par l'État.

Romain Bail, invité de la rédaction de Tendance Ouest, lundi 22 janvier 2018.

La ville de Ouistreham au titre de la chambre d'industrie va bénéficier d'une aide de 2,5 millions d'euros pour améliorer les grillages, avec un meilleur contrôle automatique des portiques. "Mais nous aurions aimé que la frontière soit revue et corriger sur le secteur anglais", conclut le maire.

