La Tournée des Transmusicales passe par Saint-Lô ce soir!

Deux des trois groupes sont programmé au célèbre festival de Rennes les Transmusicales, le troisième a été choisi par la salle de concert qui accueille la tournée des Trans.



Ici, 50 miles from Vancouver et Juveniles sont les deux groupes qui joueront à Rennes entre le 30 Novembre et le 4 Décembre.



Pink Fish, le groupe saint-lois a été choisi par l'association Ecran Sonique pour défendre la scène saint-loise.

Sachez aussi que les 150 premiers arrivés se verront offrir la compilation des transmusicales.

Juveniles :

Dites le fort : ils sont jeunes, ils sont fiers ! Encensés dans magic, couvés par Les Inrockuptibles, courtisés par plusieurs labels, ces Juveniles ont conjugué avec audace les années 80 au présent sur un EP digital que l’on jurerait enregistré du côté de Manchester – option Magazine et New Order.

50 Miles from Vancouver :

Avec Jesus & Mary Chain en parrain consacré, Beach Fossils et Best Coast comme compagnons de jeu contemporain, 50 Miles from Vancouver a des idées qui “fuzz”, “surf ” sur une vague mélodique et bruyante, et donne un coup de fouet au rock garage et à la pop sixties.

Pink Fish :

Bercés par le rock de The Rapture et des Strokes, les quatre jeunes hommes de Pink Fish ont grandement contribué au dynamisme de la scène Saint-loise. Fort d’une premier ep remarqué, le groupe entend bien partir à la conquête du pays avec dans sa besace, une brochette de grenades rock-uptight qui pourrait les sacrer rois de France.

Concert Gratuit - 20H30.

Ecoutez Nicolas d'Aprigny, directeur du Normandy nous parler de cet événement saint-lois!