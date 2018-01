Normandie : les trains retardés entre Paris et Le Havre

Les mauvaises habitudes ne se sont pas perdues avec le passage à 2018. Depuis le milieu d'après-midi du lundi 15 janvier 2018, les trains sont ralentis sur la ligne SNCF qui relie Paris au Havre en passant par Rouen (Seine-Maritime). Selon la SNCF, c'est un problème d'alimentation en région parisienne qui est en cause. Et les répercutions se font sentir sur le réseau en Normandie.

Selon des usagers en gare de Rouen, des trains en direction du Havre ou Yvetot affichent un retard de 20 minutes à deux heures. Sur les réseaux sociaux, la SNCF évoque un "retour à la normale le plus rapidement possible" mais ne se risque pas à donner un horaire de reprise totale du trafic.

Une rupture d'alimentation électrique entre Poissy et Vilennes perturbe la circulation des trains depuis 15h30. Nos équipes sont sur place pour permettre un retour a la normal le plus rapidement possible.