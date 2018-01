Tempête Eleanor : Le réseau SNCF en Normandie toujours paralysé à midi

La tempête Eleanor et ses fortes rafales de vent posent de réels problèmes au réseau SNCF sur la Normandie qui est très perturbée, mercredi 3 janvier 2018.

Mis à jour 12h

L'intégralité des lignes SNCF en Normandie était toujours à l'arrêt à midi, mercredi 3 janvier 2018, à l'exception de Rouen - Paris. Le trafic devrait reprendre progressivement à partir de 14h mais les perturbations resteront importantes toute la journée. Les équipes sont mobilisées pour dégager les voies. Aucune solution de remplacement n'a pu être mise en place par la SNCF.

Mis à jour à 8h19

"Cette tempête nous donne du fil à retordre", confie un responsable de la SNCF, mercredi 3 janvier 2018. Les arbres tombés sur la voie à cause des fortes rafales de vent perturbent fortement le trafic.

Différer son voyage

En Normandie, il est complètement interrompu dans les deux sens entre le Havre et Yvetot, Évreux et Cherbourg, Rouen et Caen ainsi qu'entre Mézidon et Argentan. Un temps, les trains circulant sur le Paris-Granville, et entre Rouen et Dieppe ont continué à vitesse réduite. Mais peu avant 8h, la direction de la SNCF en Normandie a décidé de suspendre l'ensemble du trafic de ses lignes en Normandie.



Seuls les trains entre Rouen et Paris Saint-Lazare circulent encore à vitesse réduite.

"La situation doit évoluer dans le courant de la matinée", précise la SNCF qui a mobilisé ses équipes pour dégager les voies mais leur travail est rendu compliqué par les rafales qui se poursuivent. Il est conseillé aux usagers de différer leur voyage dans la mesure du possible pour éviter de rester bloquer dans les trains.

