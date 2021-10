Sa compagne le met dehors... il met le feu dans la cave de l'immeuble pour se venger !

Sa petite amie l’avait mis dehors... alors, pour se venger il avait mis le feu dans la cave de son immeuble ... Deux feux ! ... le premier prenait mal !! une quarantaine de personnes avaient alors été évacuées, un peu avant minuit, samedi dernier, quartier de l’ Horloge à l’Aigle. Le pyromane, un homme de 42 ans a été condamné par le tribunal correctionnel d’ Alençon à 2 ans de prison dont un an avec sursis et une mise à l’épreuve de deux ans. Cet aiglon déjà bien connu de la justice et des gendarmes, a été conduit à la maison d’arrêt de Coulaines près du Mans après l’énoncé du verdict.