Caen. Nuit de la lecture : rendez-vous dans les bibliothèques de Caen et Bayeux

Avis aux amateurs de livres : la nuit de la lecture fait son retour samedi 20 janvier 2018 dans les bibliothèques du Calvados.

Ça joue à Bayeux…

À Bayeux, la médiathèque en profite pour proposer une soirée thématiques autour du jeu et de son rapport à la littérature. Fantasu, science-fiction, anticipation… La conception des jeux tire bien souvent les mêmes ficelles et ambiances que la littérature.

Les plus jeunes ne seront pas en reste puisque les petits et leurs doudous auront droit à des lectures chouchoutées en pyjama. Petite douceur en plus : une confiseuse y parlera des sucreries.

• Pratique. Médiathèque de Bayeux, de 17h à 22h.



... et aussi à Caen

Du côté de Caen, c'est à la bibliothèque Alexis de Tocqueville que ça se passe. Au menu notamment, une pièce chorégraphique animée par les élèves du conservatoire, un documentaire sur la "mémoire du monde", des lectures à haute voix ou encore une rencontre avec Nancy Huston.

• Pratique. Bibliothèque Alexis de Tocqueville, de 18h à 23h.



A LIRE AUSSI.

La saga littéraire Harry Potter: les raisons d'un succès