Pour fêter ses 170 ans, l'orchestre l'Orphéon (Bayeux) convoque Mozart et interprète des extraits de la "messe en ut" et du "Requiem", sous la direction de Danielle Lapierre. L'Orphéon est accompagné de la Cotentaine de Cherbourg le temps de ces deux concerts. Le premier rendez-vous est celui du samedi 15 octobre à 20h45 à la Cathédrale de Bayeux, le second, celui du dimanche 16 octobre à l'Abbaye aux Dames de Caen.

Pratique. Dimanche 16 octobre à 17h à l'Abbaye aux Dames de Caen. Tarifs 14/10€ et gratuit -12 ans. Tél 02 31 92 74 66.