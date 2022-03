Cailly. Seine-Maritime : l'eau est de nouveau potable sur le Haut-Cailly

Il aura fallu dix jours pour que l'eau du robinet soit de nouveau potable dans les dix communes du Haut-Cailly, en Seine-Maritime. Mercredi 10 janvier 2018, l'Agence régionale de santé de Normandie a confirmé que "l'eau est désormais reconnue potable après les analyses effectuées sur les réseaux concernés".

Depuis le 1er janvier 2018, quelque 4 200 habitants des communes de Bierville, La Rue-Saint-Pierre, Longuerue, Pierreval, Saint-Germain-sous-Cailly, Vieux-Manoir, Cailly, Fontaine-le-Bourg, Morgny-la-Pommeraye et Saint-André-sur-Cailly ne pouvaient plus boire l'eau du robinet.

Fortes pluies

L'eau était trouble ou colorée suite aux fortes pluies du début d'année, et à la tempête Eleanor qui a empêché un retour à la normale plus précoce. "Il s'agit de particules d'argiles et de limons, très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par les pluies très importantes, responsables de l'érosion des terres", expliquait alors l'Agence régionale de santé.

Des distributions de bouteilles d'eau ont été organisées tout au long de cette période, même si l'eau du robinet pouvait toujours être utilisée pour la douche ou bouillie pour la cuisine.

