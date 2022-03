Rouen. Rouen : le cinéma l'Omnia bat son record d'entrées

Il y a bien un public pour le cinéma d'art et essai à Rouen (Seine-Maritime), l'Omnia en apporte la preuve. Ouvert en 2010 en plein centre-ville, le cinéma a fait de ce créneau sa spécificité. En 2017, 98% des 595 films projetés étaient des films estampillés "Art & éssai". Et selon Hervé Aguillard, le directeur général de la salle, l'Omnia "reste bien dans le club des 10 établissements, art et essai, les plus performants de France".

La fréquentation grimpe de 3%

Grâce à ce parti-pris, le cinéma a battu l'année dernière son record de fréquentation depuis son ouverture. Avec 242 000 entrées, elle augmente de 3% en l'espace d'un an alors que les salles avaient accueilli 235 000 personnes en 2016. Parmi les films les plus vus à l'Omnia en 2017, la palme revient à la comédie musicale La La Land avec 10 450 entrées.

Art et essai : "diriger un cinéma autrement"