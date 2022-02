Rouen. Prison ferme pour quatre infractions routières mettant la vie d'autrui en danger

Le 1er janvier 2018, Kouider Chabane, 23 ans, circule à bord d'un véhicule qu'il vient d'acheter. Il est 4h du matin et il sort d'une boîte de nuit dans laquelle il a bu excessivement. Deux jeunes femmes l'accompagnent, il est censé les ramener chez elles.

Pris en chasse par la police

Il roule à très vive allure vers Barentin lorsqu'il dépasse une patrouille de police qui le prend en chasse. La voiture du prévenu ne ralentit pas et heurte le remblai de la chaussée un peu plus loin. Le conducteur du véhicule alors immobilisé prend la fuite. Les deux jeunes passagères, commotionnées, appellent les pompiers. Le prévenu est cependant rattrapé par les policiers, son haleine sent fortement l'alcool.

Un comportement irresponsable

Placé en garde à vue, il subit le test de l'éthylomètre qui s'avère plus que positif. On apprend également qu'il a déjà été sanctionné pour des faits similaires le 21 septembre 2016, ce qui le place en situation de récidive légale. En outre, il conduit en dépit d'une suspension de permis, dont il a fait l'objet en 2016, et présente un défaut d'assurance automobile. Enfin, les policiers estiment la vitesse du véhicule lors des faits à 140 km/h, mettant ainsi en danger la vie d'autrui. Les passagères, entendues, déclarent avoir demandé au prévenu de s'arrêter, ce qu'il nie. "Je n'ai pas eu conscience de ce que je faisais", dit-il à la barre. Pour le Ministère Public : "Beaucoup d'avertissements n'ont pas empêché un comportement irresponsable". Pour sa défense : "Les faits reprochés sont injustement amplifiés dans ce dossier". Reconnu coupable de l'ensemble des infractions reprochées, le Tribunal le condamne à six mois de prison dont deux assortis du sursis.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il fonce sur des gendarmes avec sa voiture

Calvados : il s'introduit dans un garage... sans rien dérober

Ivre, il avait pris le volant et tué une femme de 26 ans à Caen

Calvados : un jeune conteste les méthodes d'interpellation de la police à Caen

Motard tué après un refus de priorité : l'automobiliste relaxé