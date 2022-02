Caen. A Caen, le yoga s'adapte aux enfants

C'est en faisant essayer à ses propres enfants les méthodes de yoga qu'elle pratiquait qu'Amélie Husson s'est rendu compte des bienfaits de cette activité sur les petits. "J'ai remarqué que ça les aidait par exemple pour se concentrer sur les devoirs quand ça montait trop en pression, raconte-t-elle. Même pour ma fille qui a de l'asthme, le yoga l'aide à se sentir mieux."

Des séances dans les écoles et dans les crèches

Depuis, elle enseigne dans les écoles, et même dans les crèches de Caen (Calvados). Des séances d'une heure où les enfants s'essaient à différentes postures, travaillent la relaxation et se concentrent sur leurs émotions à travers différents jeux et petites histoires. "J'utilise plein d'outils différents - du dessin, du théâtre... - pour que cela reste ludique et qu'ils ne s'ennuient pas", précise l'enseignante.

Des ateliers en famille

Son but ? Apprendre aux plus jeunes à mieux gérer leurs émotions. "Je leur donne des petits réflexes à avoir pour éviter de se mettre en colère. J'ai par exemple eu des enfants très stressés, ou avec des tocs, et le yoga les aide à prendre confiance en eux."

Et depuis peu, Amélie Husson organise même des ateliers en famille, à la demande des parents. "C'est l'occasion de passer un moment avec les enfants, sans les écrans ou les téléphones. Ce sont des cours où l'on rigole beaucoup, sourit-elle. J'ai même eu une élève qui est venue avec toute sa famille pour son anniversaire !"

