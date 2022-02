Rouen. Rouen : les deux accueils de jour menacés après une baisse de subvention

Les deux accueils de jour de Rouen (Seine-Maritime) sont dans l'incertitude quant à leur avenir pour 2018. Il s'agit de la Chaloupe et de l'Escale qui viennent en aide quotidiennement aux sans domicile. Près d'un millier de personnes sont accueillies chaque année dans ces deux lieux qui sont financés par l'État, le Centre communal d'action sociale de Rouen et le département.

Des espaces menacés

La Seine-Maritime, qui versait jusqu'ici près de 180 000 euros chaque année, a décidé de supprimer de moitié son financement pour 2018. Pour dénoncer cette décision, une motion a été adoptée jeudi 21 décembre 2017 au Conseil municipal de Rouen. Elle a été déposée par les élus socialistes dont Caroline Dutarte, adjointe en charge des solidarités : "il faut désormais voir avec les services de l'État comment on peut continuer de rendre un minimum de services pour ces personnes".

Caroline Dutarte Impossible de lire le son.

"De toute manière, avec près de 180 000 euros en moins, il y aura forcément moins de services", poursuit l'adjointe au maire de Rouen en charge des solidarités.

Baisse de fréquentation

De son côté, le Conseil départemental justifie cette décision par la baisse de la fréquentation des deux accueils de jour. "Ça baisse presque de moitié pour l'Escale et de façon importante aussi pour la Chaloupe", affirme Nathalie Lecordier, vice-présidente en charge de l'enfance et de la famille au Conseil départemental de Seine-Maritime. "Il n'y a pas un désengagement, il s'agit d'un réajustement au niveau du financement."

Nathalie Lecordier Impossible de lire le son.

Si les élus socialistes au Conseil municipal affirment que la subvention de la Seine-Maritime sera supprimée en 2019, Nathalie Lecordier se veut plus rassurante : "on réévaluera pour les années à venir la fréquentation et l'intérêt de cet accueil".

A LIRE AUSSI.

Le département de Seine-Maritime vote un budget contesté

Budget Sécu: l'Assemblée vote la hausse controversée de la CSG