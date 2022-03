Montivilliers. Succès pour la première opération Sakado en Seine-Maritime

La première édition de l'opération Sakado en Seine-Maritime a été "un succès" pour l'ADMR, la fédération d'associations d'aide à la personne. Elle a dressé, mercredi 10 janvier 2018, le bilan de l'opération lancée à la fin octobre 2017. Le but : récolter des sacs à dos remplis de produits de première nécessité qui sont donnés par des particuliers ou des collectivités. Il s'agit de vêtements, de produits d'hygiène ou de distractions comme des livres.

140 sacs

"On a récupéré et constitué près de 140 sacs", détaille Olivier Savier, le directeur de l'ADMR de Seine-Maritime. "Mais aussi quelques mètres cubes de vêtements ou de kits autres." Tous ces produits ont été confiés aux Samu sociaux de Seine-Maritime : la Croix Rouge et l'Autobus Samu social de Rouen (Seine-Maritime).

Redistribués aux sans-abri

Ces sacs à dos remplis vont désormais être redistribués aux personnes sans abris, lors des prochaines maraudes sur Rouen, Le Havre (Seine-Maritime) et Dieppe (Seine-Maritime). "Sur le volume des dons, c'est impressionnant car on remplit deux camions", ajoute Olivier Savier qui se félicite aussi de l'accueil des deux Samu sociaux "extrêmement positif".

L'ADMR de Seine-Maritime, et ses 250 bénévoles, envisage déjà de reconduire l'opération à partir de l'automne prochain.

