Terroir. Pop up Store de la Manche : qu'en pensent les Parisiens ?

Voilà une semaine que la Manche s'est installée à Paris, à deux pas du forum des Halles. Camembert, huîtres, marinières, beaux livres, parapluies, biscuits… Les touristes et les Parisiens trouvent les spécialités "bien t'cheu nous" au Pop Up Store Marin, une boutique éphémère ouverte jusqu'au 23 décembre 2017. Une idée du Conseil départemental pour attirer les visiteurs vers un territoire parfois méconnu. L'opération coûte 120 000 euros.

L'huître super-star

Les curieux sont notamment invités à apprendre à ouvrir - et déguster - l'huître de Normandie. "En région parisienne, c'est difficile d'en consommer car dans les supermarchés on n'est jamais sûrs de la fraîcheur, et les écaillers et poissonniers sont de moins en moins nombreux", constate Christine, qui habite Paris.

Certains sortent le porte-monnaie. C'est le cas de Gilles, gérant du bureau de poste voisin. "Je cherchais des paniers gourmands pour les 25 agents. Ça change, et en plus cela fait travailler des producteurs locaux". Sous le sapin, ses collaborateurs trouveront donc une bouteille de poiré, des biscuits au camembert ou du caramel à tartiner.

Job-datings et rencontres

Le Pop Up Store organise des job-datings, des animations culinaires ou pour les enfants, ou encore des rencontres avec la presse parisienne. Ainsi, lundi 18 décembre, les programmateurs des sept plus grands festivals de la Manche étaient réunis pour faire la promotion du département.

BONUS AUDIO - Tendance Ouest à la rencontre des Parisiens au Pop up Store

Pratique. Le Pop Up Store Marin de la Manche est ouvert jusqu'à samedi 23 décembre 2017, au 15 rue des Halles à Paris.

