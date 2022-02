Saint-Nicolas-de-la-Haie. Caux Seine Agglo : 4 745 kilos de piles usagées collectées par des enfants

Sensibiliser les plus jeunes à l'écologie. C'est l'un des buts de ce concours lancé par Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) entre le 13 novembre et le 8 décembre 2017. Les écoles de l'agglomération ont demandé à leurs élèves de collecter des piles usagées.

Ne pas jeter les piles et utiliser des piles rechargeables

4 745 kilos de piles ont été récupérés. Une vraie performance puisqu'il s'agit environ de la quantité collectée dans les déchetteries de l'agglomération sur un an. Le concours était surtout l'occasion de délivrer un message : ne plus jeter de piles et préférer les piles rechargeables.

L'école primaire de Saint-Nicolas-de-la-Haie a remporté le concours avec 12,55 kilos de piles collectées par enfant. Les 46 élèves de l'établissement ont gagné une visite guidée de musée (soit au MuséoSeine à Caudebec-en-Caux, soit au Musée gallo-romain de Lillebonne). Écoutez le reportage Tendance Ouest :

Le classement du concours

• École de Saint-Nicolas-de-la-Haie (12,55 kilos/enfant).

• École de Beuzevilette (7,64 kilos/enfant).

• École de Cléville (7,09 kilos/enfant).

• École la Caillouville, Saint-Wandrille-Rançon (6,92 kilos/enfant).

• École Schweitzer, Notre-Dame-de-Gravenchon (6,51 kilos/enfant).

• École Saint-Exupéry, Grandcamp (6,10 kilos/enfant).

• École Le lin bleu, Rouville (5,43 kilos/enfant).

• École Glatigny, Lillebonne (2,53 kilos/enfant).

• École Professeur Roux, Notre-Dame-de-Gravenchon (2,30 kilos/enfant).

• École du Clairval, Lillebonne (2,29 kilos/enfant).



Le concours a été réalisé en partenariat avec COREPILE, éco-organisme agréé par l'État chargé d'organiser la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables usagés sur le territoire français.

