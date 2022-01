Rouen. Rouen : il vole une tablette et menace le gérant

Vendredi 8 décembre, Nasri Dhifi, 31 ans, se trouve dans une enseigne spécialisée dans les produits multimédias, à Rouen. Il s'intéresse de près à une tablette, prend son temps pour en étudier les performances. Puis il la place dans un sac plastique et semble vouloir sortir du magasin. Le gérant tente de le retenir, lui demandant de replacer l'objet dans sa vitrine. Nasri Dhifi s'énerve, le menace, au point qu'il appelle la police.

Un casier bien rempli

Les agents, arrivés sur place, tentent d'interpeller l'individu. Mais celui-ci se débat et cherche à se dégager de l'emprise des policiers. Il tombe sur un portique de sécurité, qu'il endommage fortement. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits de violences mais se défend de tentative de vol, arguant qu'il n'a pas cherché à arracher le dispositif du produit, et qu'il voulait l'acheter. "Je n'ai jamais voulu voler la tablette", dit-il à la barre, lundi 11 décembre 2017. Son casier judiciaire fait déjà mention de treize condamnations pour vols, outrages et escroqueries. Cette fois de trop le place en situation de récidive légale. Pour le ministère public, "le prévenu nie l'évidence". Pour sa défense, "le déroulement des faits ne prouve pas la tentative de vol". Après délibération, il est reconnu coupable et condamné à quatre mois de prison ferme. Le tribunal prononce son maintien en détention.

A LIRE AUSSI.

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Calvados : mis à la porte par sa compagne, il vole pour subsister

Education nationale: 30 radiations en 2016 pour pédophilie

Rouen : dans la voiture volée, le butin de ses précédents larcins

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux