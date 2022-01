Mondeville. Près de Caen, bientôt le plus grand parc de réalité virtuelle de France

Préparez-vous à entrer dans le plus grand parc de réalité virtuelle de France. À l'été 2018, l'agence caennaise Sleipnir, spécialiste du numérique, va ouvrir, Cahem, parc immersif d'un nouveau genre à Mondeville 2 à la place de l'animalerie Le Scalaire.

650 m2 dédiés aux jeux de rôle, jeux vidéo et réalité virtuelle. "Ce mélange est unique au monde", explique Marie Potier Le Penhuizic, directrice marketing de Sleipnir. Les joueurs évolueront dans plusieurs univers dont un monde médiéval fantastique, un post apocalyptique futuriste.

Arène médiévale et combats

Trois espaces seront proposés : un monde de réalité virtuelle avec casques et "des plateformes pour simuler la marche dans le jeu"; des jeux de société avec des animateurs pour expliquer les règles et une arène médiévale dans laquelle des combats seront proposés par des animateurs et les visiteurs pourront également se battre avec... des armes en mousse. "Il y aura près de 70 postes de VR, tous créés par Sleipnir, donc uniques". On peut d'ores et déjà citer "Gardiens of Cahem" dans lequel les joueurs évoluent dans les catacombes de Caen pour se battre contre différentes créatures.

"La réalité virtuelle fascine les gens et on espère attirer un public de toute la Normandie et des régions alentour", explique la directrice marketing.