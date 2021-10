Mondeville. Près de Caen, découvrez le plus grand parc de réalité virtuelle de France

Il a officiellement été inauguré samedi 30 juin 2018 mais il faudra encore patienter un peu pour tester ses machines : le CAHEM, plus grand parc de réalité virtuelle de France ouvrira ses portes dans quelques jours à Mondeville (Calvados).

En tout, 650 m2 sont consacrés à la réalité virtuelle. - Mathieu Lepeigné

En tout 650m² sont consacrés à ces loisirs d'un nouveau genre. Quatre stands de jeux sont installés avec pour chacun des histoires différentes. Entre son, graphisme et sécurité, rien n'est laissé au hasard pour assurer un moment des plus réalistes aux futurs joueurs.

Du Moyen-Âge à la Seconde guerre mondiale

La première plateforme, "Terra 2054" projette dans un monde futuriste avec un combat en cinq contre cinq. "Ce type d'attraction est une première en France", se réjouit Michel Barbier, patron de l'entreprise Sleipnir et fondateur du studio Aslak, créateur des jeux. Le second jeu, "La guerre secrète de Normandie", plonge tout de suite dans l'univers de la Seconde Guerre Mondiale, avec un affrontement en deux contre deux. Le combat est très intense physiquement et le jeu séduire les passionnés d'histoire contemporaine.

Pour ceux qui aiment aussi l'histoire médiévale, le jeu "La légende du Dieu – Ver" emmène à l'époque du Moyen Âge explorer les terres de Gomaroth. Dans la salle juste à côté se déroule une tout autre ambiance avec "Le mystère du chaos rampant", où l'objectif du jeu est d'enquêter à cinq sur la disparition d'une personne. L'histoire se déroule au milieu des années 20 en Haute Normandie.

Pratique. Centre commercial Mondeville 2. Entrée sur réservation à 65€, réservée aux plus de 12 ans. Tél. 02 31 72 57 78