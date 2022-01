Hors Normandie. Ho ho ho, Sia dévoile un de ses nouveaux clips pour les fêtes de fin d'année

Mariah Carey n'a qu'à bien se tenir, son titre “All i want for christmas is you” devra faire face à la concurrence, celle de Sia qui signe un retour de saison et en pâte à modeler. Via ce clip “Ho ho ho” (qui rappelle le passage du père Noël) elle nous emmène dans son univers glacé et plein d'aventure. Dans la peau de ce personnage en pâte, Sia n'a peur de rien et s'amuse autour de créatures étranges.

La star est très active et les cadeaux s'enchaînent sur sa chaîne Youtube, chaque semaine un nouveau clip est mis en ligne. Dans ce nouveau clip vous vivez donc la suite de ses aventures dans le monde merveilleux de Noël. Si vous avez manqué le début de l'histoire et la première mélodie de décembre "Candy cane lane", voici votre séance de rattrapage.

