Caen. Handball (Proligue, 12e journée) : La chute se poursuit pour Caen face à Dijon...

La réaction était attendue du côté caennais. Yannis Mancelle, à son aile, lançait les siens dès la première minute de jeu, quand Naudin lui répondait aussitôt. Le premier quart d'heure tournait à l'avantage des caennais (9-7, 15'), trouvant d'étonnantes solutions à l'intérieur, pour servir leur capitaine Aguilar ou par de belles initiatives de Maxime Langevin, dominant les airs et gagnant ses face à face avec Helal (six réalisations en première période). Gêné par la rapide circulation de balle adverse, Dijon ne manquait pas de réagir rapidement jusqu'à prendre les devants pour la première fois de la rencontre par leur solide arrière gauche, pour inscrire un dernier but que l'on dirait " au buzzer " au basket (13-14, 30').

Duel de gardiens

De retour des vestiaires, Arsenic marquait son territoire. Auteur d'une magnifique claquette, il enchaînait trois arrêts consécutifs avant de voir son homologue espagnol relancer la machine (15-14, 34'). Les hommes de Jackson Richardson optaient alors pour une défense un peu plus étagée, posant problème aux caennais, à l'image d'un Sacko trop poussif. Un retard qui contraint même Dragan Mihailovic à poser le temps mort (16-19, 45'). Dans le dernier quart d'heure, les nombreux spectateurs profitaient d'un réel duel défensif de fin de rencontre, où les deux équipes se répondaient du tac au tac. Les mains sur les hanches au coup de sifflet final, ce sont finalement les caennais qui se sont inclinés, sur le fil. Ils ont tout bonnement raté le coche et viennent d'enchaîner leur 5e défaite de rang (23-24).

Le prochain rendez-vous des Vikings est fixé à samedi 16 prochain (20h30) contre Dunkerque (Starligue), cette fois-ci en Coupe de France.

Fiche technique.

Mi-temps : 13-14/ Score final : 23-24 / Arbitre : S.Pichon

Caen : Moran, Pleta 4, Allais, Langevin 6, Mancelle 2, Zeljic 1, Rosales-Pousada 3, Sacko 1, Garcia 1, Aguilar 3, Rossi 1, Corneil 1. GB : Serdarevic 2, Arsenic 11. Entr : D.Mihailovic.

Dijon : Naudin Pa., Naudin Pi. 8, Pasquet, Poletti 3, Naudin A., Lemal 1, Rondel, Becirovic 2, Sobol 3, Reig-Guillen 5, Pasquet, Ighirri 2. GB : Helal 11, Diot. Entr : J.Richardson.

