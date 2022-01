Caen. "On s'attend à vendre dix fois plus de disques de Johnny"

Dans les magasins de disques et jusqu'à Noël, les commerçants s'attendent à voir les ventes décoller pour tout ce qui peut concerner Johnny Hallyday, suite à la disparition du monstre sacré de la variété française. Jeudi 7 décembre 2017, au lendemain de l'annonce de sa mort, Jean-Michel Lesot, gérant du magasin Planet'R à Saint-Lô (Manche) depuis 30 ans et qui possède l'une des plus vastes collections de disques de Normandie, était l'invité de la matinale sur Tendance Ouest.

Jean-Michel Lesot, gérant du magasin Planet'R à Saint-Lô Impossible de lire le son.

Dix fois plus

"Hier, c'était un peu l'effet de sidération avec beaucoup de tristesse chez ceux qui l'appréciaient, explique-t-il. Tous ces fans collectionnaient l'ensemble de ce qu'il faisait. Dans les boutiques, nous les connaissons bien."

Comme ses confrères du marché du disque, il s'attend à une augmentation des ventes pour tout ce qui concerne l'idole des jeunes, ces prochains jours. Le phénomène devrait être boosté par l'approche de Noël. "J'ai vu hier des dames venir acheter des disques pour leurs petits-enfants. Ça va être offert, c'est sûr." Il s'attend à vendre dix fois plus de disques de Johnny Hallyday qu'à l'accoutumée.

A LIRE AUSSI.

Pascal Dauzier, disquaire à Rouen : "Johnny c'était un dinosaure de la musique"

"Noir c'est noir", Johnny est parti

Johnny Hallyday, monument de la chanson française avec 120 millions d'albums vendus

"Grand homme", "bête de scène": paroles de fans de Johnny en deuil